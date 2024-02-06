الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأيام الماضية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.
نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية التي ظهرت النتيجة فيها بالفعل بعد اعتمادها من المحافظين.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الغربية
يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة الغربية من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس اضغط هنا
ادخل الكود المكتوب أمامك على الشاشة اكتب رقم الجلوس اضغط بحث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنوفية
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة المنوفية من خلال موقع الدستور اضغط هنا
اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس اضغط على بحث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط
يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة دمياط من خلال موقع الدستور برقم الجلوس من هنا
اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة سوهاج
يتيح موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة سوهاج برقم الجلوس اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة بني سويف
يكون البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بني سويف اضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة البحيرة
لطلاب محافظة البحيرة يمكن الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة من خلال موقع الدستور اضغط هنا
توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024
المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة
اللغة العربية من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول
اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول
الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول
الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول
العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول