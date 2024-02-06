الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأيام الماضية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية التي ظهرت النتيجة فيها بالفعل بعد اعتمادها من المحافظين.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الغربية 

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة الغربية من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس اضغط هنا 

ادخل الكود المكتوب أمامك على الشاشة اكتب رقم الجلوس اضغط بحث 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنوفية 

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة المنوفية من خلال موقع الدستور اضغط هنا

اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس اضغط على بحث 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة  دمياط 

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة دمياط  من خلال موقع الدستور برقم الجلوس من هنا

اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة سوهاج 

يتيح موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة سوهاج برقم الجلوس اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة بني سويف 

يكون البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بني سويف اضغط هنا 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة البحيرة 

لطلاب محافظة البحيرة يمكن الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة من خلال موقع الدستور اضغط هنا 

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 

المجموع الكلي  للفصل الدراسي الأول  140 درجة 

اللغة العربية  من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول 

اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

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ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

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نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة بني سويف توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محاف

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