الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في مختلف محافظات الجمهورية على مدار الأيام الماضية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

نعرض في التقرير التالي رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس في جميع محافظات الجمهورية التي ظهرت النتيجة فيها بالفعل بعد اعتمادها من المحافظين.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الغربية

يمكن الوصول إلى نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة الغربية من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس اضغط هنا

ادخل الكود المكتوب أمامك على الشاشة اكتب رقم الجلوس اضغط بحث

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة المنوفية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة المنوفية من خلال موقع الدستور اضغط هنا

اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس اضغط على بحث

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة دمياط

يكون الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة دمياط من خلال موقع الدستور برقم الجلوس من هنا

اكتب الكود امامك ثم رقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة سوهاج

يتيح موقع الدستور رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة سوهاج برقم الجلوس اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة بني سويف

يكون البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 لطلاب محافظة بني سويف اضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة البحيرة

لطلاب محافظة البحيرة يمكن الاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة من خلال موقع الدستور اضغط هنا

توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2024

المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 140 درجة

اللغة العربية من 40 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

اللغة الانجليزية من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الدراسات الاجتماعية من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الرياضيات من 30 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول

العلوم من 20 درجة في امتحانات الفصل الدراسي الأول