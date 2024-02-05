الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة المنوفية دور يناير 2024 بنسبة نجاح    88،73  %  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971   طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 

كما اعتمد المحافظ  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 %  وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين   42  طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح   80،07 %  و تقدم للامتحان  3853  طالب وحضر    3563  طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024  بنسبة نجاح  72،73 %   حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان   11  طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 عبر الدستور

و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه  الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

روابط مباشرة.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الترم الأول بجميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الرسمي.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الشرقية بالمواقع والمدارس

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024

و من جانبه، أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى  أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.

محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 الترم الأول وجميع المحافظات برقم الجلوس فقط

باقي ساعات.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية برقم الجلوس

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

مفاجآت صادمة.. ماذا وجد جيش الاحتلال الإسرائيلى داخل أنفاق خان يونس؟

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى