برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

اعتمد منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة المنوفية دور يناير 2024 بنسبة نجاح 88،73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و971 طالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 % و تقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب، كما تم إعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024 عبر الدستور

و أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من هنا.

عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024

و من جانبه، أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لإستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسي.