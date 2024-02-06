بنسبة نجاح 71%.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية

وأكد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية العامة 71% والاعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.7%، والصم وضعاف السمع 100%، والمكفوفين وضعاف البصر 100% والتلمذة الصناعية 100%.

وهنأ محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، طلاب الشهادة الاعدادية الناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنيًا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المختلفة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها، لافتًا إلىاهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.