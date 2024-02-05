الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 69000 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وتصدير 52000 طن فوسفات عبر سفاجا

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 69000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1153 شاحنة و45  سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 579 شاحنة و30 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 65000  طن بضائع، 574  شاحنة و15 سيارة. 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2، وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة DORIC" VICTORY"، وعلى متنها 52000 طن فوسفات تصدير إلى سنغافورة  والسفينتين دليلة  والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي  الحرية1، أمل  ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي  بوسيدون اكسبريس، الحرية2 وأمل.

كما تم تداول 1875 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الاربع وهي اور، ايلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1550 راكب بموانيها.
 

على متن 14 طائرة.. مرسي علم تستقبل 5 آلاف سائح اليوم

 

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الأحد لاستقبال 13 رحلة طيران دولية تقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف سائح،حيث تصل من عدة دول أوروبية مختلفة، ضمن 107 رحلة دولية، تصل على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتبين من كشوف رحلات الوصول بمطار مرسي علم الدولي اليوم الاثنين، أنه من المقرر وصول 4 رحلات من بولدندا، و3 رحلات من هولندا، و3 رحلات من ألمانيا،  و1 من دولة التشيك، 1 من ألمانيا، ورحلتين من إيطاليا، حيث تقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين.                

يذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري، 107 رحلات طيران دولية أوروبية اسبوعية،حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والامنية من قبل سلطات المطار على الوافدين فور وصولهم ارض المطار.

موانئ البحر الأحمر سفن الصادرات ميناء تصدير

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