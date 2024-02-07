يعتمد مساء اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية "النصف الدراسي الأول" لعام 2023/ 2024، بالقاعة الملحقة لمكتب المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم.. انتهاء التصحيح وإعلانها خلال ساعات

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح وجارِ الأعمال النهائية لرصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم للفصل الدراسي الأول، وإعدادها نهائيا لعرضها واعتمادها من قبل الدكتور أحمد الأنصاري، لنشرها على موقع المديرية، ونشرها أيضا بمدارس المحافظة.

يُذكر أن عدد طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024/2023م بلغ 68 ألفا و192 طالبا وطالبة، في 268 لجنة على مستوى محافظة الفيوم.