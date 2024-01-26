الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة إمام مسجد في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم

اسعاف
اسعاف

أُصيب إمام مسجد في العقد الرابع من العمر، بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق سنورس الفيوم الزراعي، بالقرب من قرية جبله، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة واختلالها في يده فانقلبت، وتم نقل المصاب الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم يفيد تلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سنورس الفيوم الزراعي، قرب مدخل قريه جبله  بدائرة المركز، ووجود مصاب.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة، أمام مسجد يدعي "حسين محمد"  ( 45 عاما)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سنورس المركزي  لتقديم العلاج اللازم له.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي الصحة بالمحافظة؛ للتنسيق بين مختلف المستشفيات، بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد صفاء، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سعد، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف بالفيوم.

وتناول الاجتماع، مراجعة أعداد الأسرة بمختلف المستشفيات، وكذا توافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، بجانب متابعة عمل المنظومة الصحية على مستوى مستشفيات المحافظة سواء المستشفى العام، أو مستشفى التأمين الصحي، أو المستشفى الجامعي، فضلًا عن المستشفيات الخاصة ومستشفيات التحفظ، وكذا دور هيئة الإسعاف في نقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.

إصابة إمام مسجد حادث إنقلاب سيارة ملاكي الفيوم اللواء ثروت المحلاوي طريق سنورس الفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يوجه بتوفير الخدمات للمرضى بمختلف المستشفيات

صورت ورقة الأسئلة.. مجازاة معلمة بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

وفاة والد المعلق الرياضى بقناة الأهلى تامر عبدالسلام فى الفيوم

استياء وغضب بين طلاب الشهادة الإعدادية فى امتحان مادة العلوم بالفيوم

وفاة أمين شرطة بأزمة قلبية مفاجئة أثناء تأدية خدمته في الفيوم

"حصر البوص" من مقابر الفراعنة حتى ورش الفيوم.. حكايات "سجاد البشوات"

محافظ الفيوم يتفقد قافلة مبادرة "صُناع الدفا" للأسر الأولى بالرعاية

مصرع طفل صدمه تروسيكل بالفيوم

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل| نهاية الحكومة.. قادة سابقون بالموساد يوقعون على عريضة إقالة نتنياهو

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة