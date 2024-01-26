إصابة إمام مسجد في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم

أُصيب إمام مسجد في العقد الرابع من العمر، بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق سنورس الفيوم الزراعي، بالقرب من قرية جبله، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة واختلالها في يده فانقلبت، وتم نقل المصاب الي المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم يفيد تلقيه إخطار من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق سنورس الفيوم الزراعي، قرب مدخل قريه جبله بدائرة المركز، ووجود مصاب.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة، أمام مسجد يدعي "حسين محمد" ( 45 عاما)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى سنورس المركزي لتقديم العلاج اللازم له.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي الصحة بالمحافظة؛ للتنسيق بين مختلف المستشفيات، بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد صفاء، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سعد، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف بالفيوم.

وتناول الاجتماع، مراجعة أعداد الأسرة بمختلف المستشفيات، وكذا توافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، بجانب متابعة عمل المنظومة الصحية على مستوى مستشفيات المحافظة سواء المستشفى العام، أو مستشفى التأمين الصحي، أو المستشفى الجامعي، فضلًا عن المستشفيات الخاصة ومستشفيات التحفظ، وكذا دور هيئة الإسعاف في نقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.