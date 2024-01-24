محافظ الفيوم يوجه بتوفير الخدمات للمرضى بمختلف المستشفيات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسؤولي الصحة بالمحافظة؛ للتنسيق بين مختلف المستشفيات، بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى على الوجه الأمثل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد صفاء، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الفيوم، والدكتور أحمد سعد، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة، والدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف بالفيوم.

وتناول الاجتماع، مراجعة أعداد الأسرة بمختلف المستشفيات، وكذا توافر المستلزمات الطبية والعلاجية للمرضى، بجانب متابعة عمل المنظومة الصحية على مستوى مستشفيات المحافظة سواء المستشفى العام، أو مستشفى التأمين الصحي، أو المستشفى الجامعي، فضلًا عن المستشفيات الخاصة ومستشفيات التحفظ، وكذا دور هيئة الإسعاف في نقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.

وخلال اللقاء، شدد محافظ الفيوم، على التنسيق المتبادل بين مسؤولي مختلف المستشفيات بالمحافظة، لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية الملائمة للمرضى، بهدف التخفيف عنهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية تفعيل الخدمات بالطوارئ بمختلف المستشفيات.

ووجَّه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالتنسيق مع مدير الطب العلاجي بالمديرية، لزيادة فاعلية التنسيق بين المستشفى العام ومستشفى الجامعة، ومستشفى التأمين الصحي، والتأكيد على آلية عمل منظومة الصحة بشكل متكامل، خاصة العمل بمنظومة الطوارئ مع تفعيل الخط الساخن 01557636175 وكذا الخط الأرضي 08420160473، الخاص باستقبال استغاثات المواطنين بمديرية الصحة، وكذا الخط الساخن 114 الخاص بمركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة، والعمل على التنسيق مع مسئولي الإسعاف، والتشبيك بين مختلف الجهات المعنية، مشددًا على المتابعة الدورية بمختلف المستشفيات، للتأكد من توفير المعاملة الحسنة مع الحالات المرضية.

كما شدد محافظ الفيوم، على استغلال كل الإمكانات المتاحة بالمنظومة الصحية بالشكل الأمثل، لتحقيق اقصى استفادة منها بما يعود بشكل إيجابي على المنظومة الطبية والعلاجية للمرضى، مع التحرك السريع والمناورة لمواجهة أية حالات مرضية طارئة بمختلف المستشفيات وتوفير الخدمة الصحية الملائمة لها.

كما وجَّه المحافظ، بزيادة الدورات التدريبية لأطباء الرعاية المركزة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعقد دورات تدريبية متخصصة للأطباء وأطقم التمريض في مجال الرعاية والعناية المركزة، لتخيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهم.