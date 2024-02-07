نتيجة الشهادة الإعدادية.. موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات البحثية، عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بالعملية التعليمية، تزامنًا مع بدأ ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسى الجديد.

موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية



وأتاحت وزارة التربية والتعليم، موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية لنتائج الامتحانات 2024، يمكن لجميع الطلبة والطالبات، الدخول عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024.

ويمكن التعرف على نتائج الامتحانات بالمراحل التعليمية المختلفة وخاصة التعليم الأساسى، من خلال الدخول من هنا بالرقم القومي الخاص بالطالب.

موقع بوابة التعليم الأساسي

ومن خلال موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، تقوم مديرية التربية والتعليم، بتوفير نتائج امتحانات التعليم الأساسي لطلاب محافظة القاهرة وذلك من خلال الآتي:

الدخول على الرابط بالضغط هنا

اختيار أيقونة خدمات التعليم الأساسى، واختيار نتيجة الطلاب للفصل الدراسى الأول ثم كتابة الرقم القومى، ثم اختيار المرحلة الدراسية سواء الابتدائية او الإعدادية.

ومن خلال اختيار الصف الدراسى فى الابتدائية يتم عرض نتيجة الصف الثالث الإعدادي والرابع والخامس الابتدائى

وفي المرحلة الإعدادية، يتم عرض النتائج بداية من الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثالث الإعدادى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية وذلك من خلال الضغط على الرابط السابق

لتحصل مباشرة على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023/2024 عبر إدخال رقم جلوس الطالب كما يمكن لطلاب وأولياء الاتصال بالخط الأرضي 09000100 أو من على الموبايل 5757

جدير بالذكر، أن جميع مديريات التربية والتعليم بدأت في إظهار نتائج الفصل الدراسي الأول تباعا.