ننشر.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية

تنشر “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لتوافرها لجميع الطلاب بجميع مدارس محافظة القليوبية ولسهولة الوصول إليها بسهولة ويسر ومعرفة الدرجات والدخول على الرابط برقم الجلوس لكل طالب.

من خلال هذا الرابط :

https://natiga.dostor.org/85/?fbclid=IwAR0_km2gp3JqCg2ZpHbOBVnVOiy99dIAAarKEHCPUU1aR2eEYO87yAsZHxA

وسبق أن اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة 80.31%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.4% بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية، بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.