تشييع جثامين أب ونجليه لقوا مصرعهم في انفجار اسطوانة بوتاجاز بالقليوبية

شيع العشرات من أهالي قرية عرب التعليقات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية جثامين أب ونجليه الذين لقوا حتفهم إثر تعرضهن لحريق هائل بمعرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن مصرعهم تحت الأنقاض.

حيث وصلت جثامين الثلاث ضحايا إلى مسجد الجمعية الزراعية بقرية عرب العليقات بالخانكة قبل صلاة الظهر بساعة وسط تواجد الأهالي.

وألقى أمام المسجد كلمة حول العمل الصالح والسعي للرزق والاستعداد للموت بالعمل الصالح مشيدا ومثنيا على أخلاق ضحايا الحادث وداعيا لهم بالرحمة وسط تأمين المصلين.

وخرجت الجنازة عقب الصلاة على الجثامين الثلاثة بمسجد القرية متوجهة إلى منطقة المقابر وسط دعوات المشيعين لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.