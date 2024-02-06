محافظ القليوبية يشهد إصلاح عطل مفاجئ في صرف مجزر مواشي

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط الصرف الصحي وانسداد البيارة الخاصة بالمجزر نتيجه الإستخدام الخاطئ وتراكم الرواسب والفضلات الناتجه من أعمال الذبح مؤكدا أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجار تطهير الخط بالكامل وتطهير البيارة الخاصة بالمجزر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصلاح العطل وعودة العمل بالمجزر بكفاءة.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بدفع الأعمال والتنسيق مع مديرية الإسكان للكشف عن أسباب العطل وتلافي حدوثه مرة اخرى من خلال توسعة البيارة وعمل حاجز لمنع الرواسب وإصلاح الطلمبات الغاطسة وتخصيص عدد 2 موظفين بالمجزر لصيانة الشبكة وتدريبهم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائما لتوفير الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم وذلك من خلال توفير أماكن آمنة لذبح المواشي يتم فيها مراعاة المواصفات القياسية ومعايير الأمان والصحة والسلامة المهنية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها والدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري والمهندس علي عودة مدير مديرية الإسكان.

كما قامت مديرية الطب البيطري برئاسة د.أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، على الفور بالتنسيق لعمل حملة مكبرة مع مباحث التموين ومديرية التموين ومجلس المدينة بضبط 3 طن دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمنطقة العكرشة بالخانكة وقد اسفرت الحملة عن ضبط مكان مجهز لفرم الدواجن الكاملة وهياكل الدواجن مع اضافة مادة ملونة ضارة بالصحة العامة الى المفروم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال باقى الاجراءت القانونية وتم احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وناشدت المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114 وذلك على مدار 24 ساعة وهي (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوي الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.