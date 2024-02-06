استخراج جثتين من أسفل أنقاض حادث انفجار أسطوانة غاز بالقليوبية

لقى اثنان من أبناء صاحب معرض ذهب للأثاث المكتبي مصرعهما بعزبة أيوب طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بعد استخرج جثتيهما من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن وجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، حيث جرى غلق محابس الغاز حفاظا على الأرواح.

وكشف التحقيقات الأولية أن المخزن عبارة عن غرفتين ودورة مياه باسم مصلح موسى محمد، 54 سنة، المقيم بعرب العليقات في الخانكة والذي أصيب بالحادث بعدة جروح وحروق وجرى نقله إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.

كانت قد شهدت عزبة أيوب بطريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية انفجار إسطوانة بوتاجاز فى معرض ذهب للأثاث المكتبى مما نتج عنه إصابة صاحب المعرض وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والبحث عن اثنان من أولاده

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث حريق إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز فى معرض ذهب للأثاث المكتبى بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر وقوع إصابات بين أسرة صاحب المعرض ووجودهم أسفل الأنقاض وجار إنقاذهم.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار الجنوب وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث والسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين

وتبين من المعاينة الأولية إصابة صاحب المعرض مصلح.م 54 سنه المقيم بعرب العليقات في الخانكة مصاب جروح وانتقل الي مستشفي الحروق وأولاده موسي وأحمد ٢١ سنة و١٩ سنة وجاري البحث عنهم تحت الانقاد وتم غلق طريق كفر حمزة شبين لعدم تأثره بالحريق حفاظا على ارواح المواطنين وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.