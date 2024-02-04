بالأسماء.. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بالجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتور أشرف يحيى حسن الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة ببنها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور خالد سلام مصيلحي الأستاذ بقسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الأمراض النفسية والعصبية بالكلية.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة أسماء عبد العزيز عبد المجيد الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والإجتماعية في التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس العلوم التربوية والنفسية والإجتماعية في التربية الرياضية بالكلية، وتعيين الدكتورة شيرين محمد صبحي الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بالكلية.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات دورة (القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة والتي تمتد حتى الاثنين 5 فبراير الجاري.



ويشارك في التدريب كل من: الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها السابق بمحاضرة عن الإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الأسبق بمحاضرة عن فن القيادة الجامعية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق بمحاضرة عن مهارات التخطيط الإستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، والدكتور محمد والي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور بمحاضرة عن مهارات التحفيز والتفويض، والدكتور أشرف شمس الدين وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق بمحاضرة عن الجوانب القانونية والإدارية بالجامعات.



وقال "الجيزاوي" إن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجًا مثاليًا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء ووكلاء كليات.



من جانبه، أضاف الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو 30 متدربًا، ويستمر التدريب على مدار 3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.