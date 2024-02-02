الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مستوى نظافة شوارع شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مستوى النظافة بالشوارع فى شبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بمدينة الخصوص وأسفل الكبارى وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والحملة الميكانيكية للمحطة الوسيطة بالخصوص موجها برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد محور الفريق العصار وعلى جانبي الطريق بنزلة محور الفريق العصار، وشارع ترعة الشابوري وشارع ١٥ مايو وكوبري مسطرد وشارع ١٣٥ والشارع الجديد،  بالإضافة إلى متابعة النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وفي سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" برفع الباعة الجائلين المتواجدين على إمتداد محور الخصوص لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المدن والأحياء.

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة التأكد من جاهزية جميع المعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بالمكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهًا بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولًا بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين.

محافظ القليوبية مستوى الخدمات رفع القمامة نظافة الشوارع صناديق القمامة

مواد متعلقة

ضبط 3 أطنان "مفروم دواجن" فاسد بالخانكة فى القليوبية

رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات: إطلاق مبادرة قومية للتعلم الإلكترونى

محافظ القليوبية يشهد اصطفاف المعدات لبدء الموجة الـ22 لإزالة التعديات

بالأسماء.. وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

250 شابًا يشاركون فى مبادرة خليك إيجابى فى كفرشكر بالقليوبية

إزالة 7 مبانٍ مخالفة ضمن أعمال الموجة الـ22 بالقليوبية

تنظيم رحلات سياحية تعليمية للطلاب الوافدين بجامعة بنها

بتكلفة 1.3 مليار جنيه.. مستشفى شبين القناطر "أمل" مرضى القليوبية

الأكثر قراءة

عضو بالكنيست أمام منزل نتنياهو: إسرائيل لا تستطيع تحمل رئيس وزراء جبان

عاجل.. قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

أحمد عمر هاشم: اقترب النصر لغزة والرئيس السيسي استعاد مجد صلاح الدين

قيمة غذائية كبيرة فى الشوفان .. وصفات مميزة لإعداده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟