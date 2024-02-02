محافظ القليوبية يتفقد مستوى نظافة شوارع شبرا الخيمة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بمدينة الخصوص وأسفل الكبارى وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة والحملة الميكانيكية للمحطة الوسيطة بالخصوص موجها برفع كفاءة المعدات من خلال الصيانة الدورية لها بالإضافة إلى متابعة المعدات الجاري صيانتها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد محور الفريق العصار وعلى جانبي الطريق بنزلة محور الفريق العصار، وشارع ترعة الشابوري وشارع ١٥ مايو وكوبري مسطرد وشارع ١٣٥ والشارع الجديد، بالإضافة إلى متابعة النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وفي سياقٍ مُتصل وجه "محافظ القليوبية" برفع الباعة الجائلين المتواجدين على إمتداد محور الخصوص لعدم إحداث عرقلة في السير، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات حرم الطريق في نطاق المدينة ككل للحفاظ على حق المواطنين وعدم تشويه المظهر الحضاري، وكذلك الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المدن والأحياء.

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة التأكد من جاهزية جميع المعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، مع ضرورة مراعاة البعد البيئي بأماكن التجميع التي يتم تخصيصها في بعض المواقع، حفاظًا على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بالمكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهًا بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولًا بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين.