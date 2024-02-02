ضبط 3 أطنان "مفروم دواجن" فاسد بالخانكة في القليوبية

نفذت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة التنفيذية، بضبط 3 أطنان دواجن ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مخزن بمنطقة العكرشة بالخانكة، أسفرت الحملة عن ضبط مكان مجهز لفرم الدواجن الكاملة وهياكل الدواجن مع إضافة مادة ملونة ضارة بالصحة العامة الى المفروم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات واستكمال باقى الإجراءت القانونية، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكدت وكيل وزارة الطب البيطري بالقليويية، أنه توجد تعليمات مشددة بضرورة تكثيف حملات المرور على كافة مصانع الأغذية والدواجن واللحوم بكل مناطق مدن وقرى المحافظة للتأكد من مدى تنفيذ التعليمات ومطابقتها بالشروط الصحية السليمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثب تورطه في أي مخالفة تضر بصحة المواطنين، حفاظا على صحة وحياة المواطنين من خطر تناول أطعمة وأعذية فاسدة أو منتهية الصلاحية بكل أنواعها.

جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية

يذكر أن محافظة القليوبية خصصت للمواطنين خطا للإبلاغ الفوري عن أي مخالفة على أرقام الخط الساخن 114، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (0133212461 ) ورقم الواتس اب 01119992624 ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528 وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.