السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خدمات طبية وإقامة مجانية لدعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين بجامعة بنها

الدكتور ناصر الجيزاوي
الدكتور ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.

كما وافق المجلس أيضًا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين، بالإضافة الى تسهيل كل الإجراءات والأمور الخاصة بهم.

دعم الطلاب الفلسطينيين

وأكد "الجيزاوي" أن الجامعة حريصة على دعم أبنائها من الطلاب الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم نظرًا للظروف التي تمر بها دولة فلسطين واندلاع الحرب في قطاع غزة.

وجدد رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي، تضامن أسرة جامعة بنها وتأييدها الكامل لكل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية، حيث نظَّمت الجامعة وقفة تضامنية وحملات للتبرع بالدم بعدد من الكليات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف معهم في محنتهم. 

جامعة بنها الطلاب الفلسطينيين ناصر الجيزاوى مجلس الجامعة الخدمات الطلابية

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