السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعطل حركة الطريق الزراعى "بنها- القاهرة" إثر انقلاب سيارة قمح بالقليوبية

تعطل حركة الطريق
تعطل حركة الطريق الزراعى بنها القاهرة

شهد الطريق الزراعي "بنها- القاهرة" بمحافظة القليوبية، في منطقة كوبري الفرنواني، بشبرا الخيمة، سقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، ما تسبب في تعطل الحركة المرورية في الاتجاه القادم إلى مدينة بنها، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالقمح، بمنطقة كوبري الفرنواني بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وتعطل الحركة المرورية بالطريق. 

وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المرور بالقليوبية إلى مكان الواقعة، وتبيَّن تفريغ كمية كبيرة من القمح كانت محملة بها سيارة نقل ثقيل، بمنطقة كوبرى الفرنواني بدائرة قسم أول شرطة شبرا الخيمة، وجرى الدفع بمعدات الأجهزة المحلية بشبرا الخيمة ورفع الحمولة مرة أخرى للسيارة وتسيير الحركة المرورية على الطريق، ومنع تعطل مصالح المسافرين حفاظًا على مصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الطربق الزراعى حمولة قمح محافظة القليوبية شبرا الخيمة مرور القليوبية

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