محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج

شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ، حيث حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص، حيث تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء طبقًا للقانون 119 لسنة 2008.

كما شهد المحافظ إزالة طابقين من عقار مخالف بعزبة البرنس بمدينة بنها على مساحة 150 م2 لكل طابق.

وأكد المحافظ على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كل مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعديًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيًا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أي تعديات وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي: المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الحملات اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 حتى يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 قد أسفرت عن إزالة عدد (2095) حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بمساحة (129 فدانًا و7 قراريط و10 أسهم)، وعدد مخالفات بناء (672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987م٢) بإجمالي 2767 حالة تعدي بناء وزراعة، وتم تحرير 1140 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.