غلق كوبرى جمجرة لأعمال الصيانة الدورية فى بنها بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غلق كوبري قنطرة جمجرة الجديد على طريق “بنها - المنصورة” السريع حتى يوم الإثنين المقبل لأعمال الصيانة.

يشار إلى أن كوبري جمجرة، المدخل الوحيد لقرى جمجرة الجديدة، وكفر الأربعين، وكفر كردي، وعزبة عبد المجيد نصير، وعزبة محي، وبرقطا، وعزبة أباظة، والشقر، وكفر الحبش، بالإضافة إلى ربط منيا القمح وتوابعها بمحافظة الشرقية وغيرها.

كما يخدم الكوبري ما يزيد على 40 ألف نسمة من أبناء مركزي بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بمنطقة شرق الرياح التوفيقي ومن الكبارى الحيوية لمساهمته بشكل كبير فى تقليل التكدسات المرورية، والعمل على إحداث انفراجة مرورية للمواطنين وأصحاب السيارات.

والجدير بالذكر أنه تم تطويره الكوبري عام 2022 بجهود الدولة ليستوعب حمولة سيارات النقل الكبيرة لتصل حمولتها إلى 80 طنا بدلا من 20 طنا، والتي كانت قبل أعمال التطوير والذي يتم إنشاؤه بعرض 12.8 متر بواقع 3 حارات مرورية وبعرض 3.6 متر لكل حارة وقد بلغت تكلفة إنشاء الكوبري 190 مليون جنيه وتم إنشاؤه عام 1888.

كما ناقش اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مع اللواء ناصر محمد شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له لبحث سبل أوجه التعاون للتوسع في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات ومنافذ تسويقية جديدة بالمحافظة لمواجهة الزحام على محطات الوقود، وذلك لإنشاء محطات وقود بمدن قليوب وشبرا الخيمة بشارع 15 مايو وبمنطقة الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية.

وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء على أهمية التوسع في إنشاء محطات الوقود والغاز والخدمات المتكاملة بأحياء ومراكز المحافظة المختلفة بخاصة المدن التي بها كثافة سكانية عالية، تسهيلا على المواطنين وتشجيعًا للاستثمار تنفيذًا لخطة الدولة وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة معلنًا دعمه الكامل وتقديم كافة التسهيلات لإقامة محطات الوقود والمنافذ التسويقية للشركة.