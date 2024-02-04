رئيس جامعة بنها يستقبل الوفد الإندونيسي المشارك بدورة تنمية مهارات اللغة العربية

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الوفد الإندونيسي المشارك فى دورة تنمية مهارات اللغة العربية بمركز اللغات الأجنبية بالجامعة بحضور الدكتورالسيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه محمد، المنسق العام للبرنامج التدريبي.

وقال رئيس جامعة بنها، إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة وبين الجامعات المصرية والإندونيسية، ويقدم مركز اللغات الأجنبية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة دورات تدريبية لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها باستخدام أحدث الأساليب التدريسية.

وأكد الجيزاوي، أن جامعة بنها حريصة على تقديم خدمة أكاديمية وتعليمية متميزة لجميع منتسيبها على كافة المستويات.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات دورة (القيادة والتأثير) والذي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة والتي تمتد حتى يوم الإثنين ٥ فبراير الجارى.



وقال الجيزاوي، أن برنامج القيادة والتأثير الذي ينظمه مركز تنمية القدرات يعد نموذجا مثاليا للاستثمار فى الموارد البشرية بالجامعة، حيث يعمل على بناء قدرات القيادات الجامعية وتأهيلهم للقيادة والإدارة واستثمار الخبرات التراكمية لدى قيادات الجامعة السابقة من رؤساء ونواب الجامعة وعمداء ووكلاء كليات.



ومن جانبه، أضاف الدكتور هاني شحته المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات،أن الدورة التدريبية يشارك فيها نحو30 متدرب ويستمر التدريب على مدار3 أيام وتهدف الى اكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بمهارات القيادة والإدارة الجامعية.