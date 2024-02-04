الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يزور مرضى أطفال غزة فى مستشفى القناطر الخيرية

محافظ القليوبية يزور
محافظ القليوبية يزور مرضى أطفال غزة فى مستشفى القناطر الخيري

 

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة 3 حالات مرضي من أطفال غزة والمحتجزين لتلقي العلاج بمستشفي القناطر الخيرية المركزي، للتأكيد علي تقديم كافة ما يلزمهم من رعاية صحية لحين تماثلهم للشفاء العاجل.


وحرص المحافظ علي تقديم الهدايا والورود للأطفال المرضي، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء من غزة وقد استمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل من طفل من قبل الاستاذة الدكتورة ميرفت جمال استاذ الاطفال بجامعة عين شمس والمشرفة على مجمع الرعايات المركزة للاطفال.

ووجه المحافظ، بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضي والبالغ عددهم 3 اطفال وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى.

ووجه محافظ القليوبية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بزيارة المرضي بالمستشفى ومتابعة حالتهم يوميا مؤكدا على دعم المحافظة  الكامل للمرضي.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في اطار التضامن والتعاون مع أشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

محافظ القليوبية مستشفى القناطر مرضى غزة حالات الطوارئ وزارة الصحة

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