الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 7 محلات للتعدي على أرض مملوكة لوزارة قطاع الأعمال بالقليوبية

إزالة 7 محلات تعد
إزالة 7 محلات تعد على أرض مملوكة لوزارة قطاع الأعمال

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بـمحافظة القليوبية، حملة إزالة مكبرة بحى شرق شبرا الخيمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، برئاسة الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء إيهاب حسن السكرتير العام للمحافظة.

 وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى وإزالة كافة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضى وأملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها مرة أخرى لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية للمواطنين 

وأكد اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن حملة الإزالة أسفرت عن إزالة 7 محلات تجارية تم إقامتهم أمام قطعة أرض أملاك وزارة قطاع الأعمال والخاصة بالشركه القابضة للصناعات الكيماوي، وتسليم الأرض لجهة الولاية بعد إزالة كافة أشكال التعديات والمحلات المقامه أمامها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

لا تهاون مع المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة 

وأوضح رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه لا تهاون مع المخالفات والتعديات ولا سيما ممتلكات الدولة ويجب الالتزام بالمقدرات والأملاك الخاصة التابعة للهيئات والجهات الحكومية مؤكدا أن الحملات مستمرة ومكثفة لإزالة التعديات والاشغالات وفرض هيبة الدولة وخدمة وراحة المواطنين والتسهيل عليهم فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام 

يذكر أنه يوجد خطة طموحة لدى الدولة والقيادة السياسية لإزالة كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأوقاف والرى ونهر النيل  بهدف استغلالها لإنشاء مشروعات خدمية وتنموية فى كافة المدن والمراكز والأحياء، للتسهيل على المواطنين فى خدماتهم وتشغيل للشباب والخريجين ضمن تنفيذ خطتها فى تحسين جودة الحياة للمواطنين بتوصيل كافة الخدمات والمرافق، وخصوصا القرى والمناطق مترامية الأطراف التى كانت محرومة على مدار سنوات  

شارك فى الحملة اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق شبرا الخيمة والمهندس محمد على نائب رئيس حى شرق شبرا الخيمة والعميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ومسئولى الإدارة الهندسية وعددا من المختصين بتنفيذ قرارات الإزالة بديوان حى شرق شبرا الخيمة.

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