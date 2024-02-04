الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يشهد إزالة 5 حالات مبانى مخالفة فى القناطر الخيرية

إزالة 5 حالات مبانى
إزالة 5 حالات مبانى مخالفة فى القناطر

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية وأسفرت اليوم عن تنفيذ إزالة 5 مباني مخالفة على مساحة 4500متر مربع  تنوعت ما بين منزل علي مساحه 200 متر مربع  بالمسلحات الخرسانيه، بالإضافة إلى عدد 4 جمالون مخالف  مستخدم كمخزن ومصنع زجاج.

وأكد المحافظ، على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، ومؤكدا أيضا علي الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأكد المحافظ، علي حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص او تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخي في ازالة تلك المخالفات ايا كان أصحابها.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.


واختتم المحافظ، الجولة تفقد منطقة سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة لتفقد مخالفات البناء على الارض الزراعيه بها وذلك لادراجها ضمن اقرب حمله ازاله للموجه 22  الجاري تنفيذها بمدن وقرى المحافظة موجها بحصر قرارات الازالة وتجهيز الدراسات اللازمة لبدء تنفيذ الإزالة فورا.

محافظ القليوبية مخالفات البناء أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات

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