محافظ القليوبية يضع حجر أساس إنشاء مجمع خدمى لراحة المواطنين بشبرا الخيمة

وضع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حجر أساس إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة وذلك لإنهاء خدمات المواطنين، والتسهيل عليهم فى إنهاء إجراءات مصالحهم وخدماتهم اليومية فى سهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمى بمنطقة ميت نما

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة لصالح إنشاء مجمع خدمي بمنطقة ميت نما على مساحة 1652م2 بتكلفة 20 مليون جنيه تقريبا، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق، وقد تم مراعاة وجود مساحات خضراء

وأكد محافظ القليوبية أنه قد وافق المجلس التنفيذى في جلسته الأخيرة على إنشاء هذا المجمع المتكامل بناءً على تبرع النائب مجاهد نصار لإنشاء مجمع خدمي يقدم خدمات السجل المدني والشهر العقاري والبريد والتضامن الاجتماعي والتموين والطب البيطري بالإضافة إلى نقطة شرطة وإسعاف وحماية مدنية.

اختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلًا لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد

وأضاف المحافظ أنه تم اختيار هذا الموقع الهام ليكون بديلًا لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل مبنى واحد متعدد الأغراض ويكون بديلًا لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ساكني مناطق شرق السكة الحديد وهى مناطق (ميت نما - منطى - حوض العمدة - بيجام - مدينة السعادة - مدينة التعاون)، مؤكدا أنه بالنسبة للطابق الأرضي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من نقطة شرطة على مساحة 240م2 لتقديم كافة الخدمات وبالنسبة للحماية المدنية على مساحة إجمالية 259م2 وبالنسبة لنقطة الإسعاف فإنها ستقام على مساحة 218م2

وأوضح المحافظ أن الطابق الأول علوي بالمجمع الخدمي فإنه يتكون من مكتب تموين بمساحة إجمالية 196م2 يحتوي على صالة لانتظار المواطنين ومزدوة بنظام ذكي لتقديم الخدمات التموينية، وأيضا مكتب للتضامن الاجتماعي على مساحة 162م2 يحتوى على صالة لانتظار المواطنين ومزود بنظام ذكي لتقديم كل الخدمات وكذلك مكتب شئون الطب البيطري بمساحة إجمالية 153م2 لتقديم كل الخدمات البيطرية.