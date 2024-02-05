الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بقها

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى السريع في محافظة القليوبية؛ بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يُفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها دائرة قسم شرطة قها.

انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قها، من رفع وتجنيب السيارة من على الطريق، بعد أن تعطلت الحركة المرورية لمدة نصف ساعة وإعادة تسيير المرور على الطريق.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة امن القاهرة محكمة جهات التحقيق

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