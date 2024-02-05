إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بقها

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعى السريع في محافظة القليوبية؛ بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يُفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها دائرة قسم شرطة قها.

انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى لتلقى العلاج.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قها، من رفع وتجنيب السيارة من على الطريق، بعد أن تعطلت الحركة المرورية لمدة نصف ساعة وإعادة تسيير المرور على الطريق.