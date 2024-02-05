إصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس

أصيب 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي والعاشر الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس والعاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.