4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوى في أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى البلاغ بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح بوقوع حادث مرورى، انتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وعلى الفور تم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.