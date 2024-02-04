حبس متهم بحوزته كمية من مخدر الباركينول بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس مسجل خطر عثر بحوزته 12030 من عقار «الباركينول» المخدر بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإسال تقرير مفصل عنها.

بداية الواقعة كانت بتمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الباركينول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والممنوع تداولها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.