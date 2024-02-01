الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سيدتين لاتهامهما بالاتجار في مخدر الهيروين بالمقطم

حبس سيدتين
حبس سيدتين

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة فى منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لإحداهما معلومات جنائية، وتم ضبطهما وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة".

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

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