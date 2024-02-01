الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المسئولين عن مصنع الصابون في واقعة انفجار عقار الطالبية

ارشيفية
ارشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس المسئولين عن إدارة وتشغيل مصنع صابون داخل عقار سكني بالطالبية دون ترخيص والمتسبب في إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة، وتهشم وجهات العقارات المجاورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث.

وتبيَّن من خلال المعاينة، أن الانفجار وقع أسفل العقار رقم 8 شارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح أمس بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة "15" مواطنًا بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

فيما استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

كما تولت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة، رئيس النيابة متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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