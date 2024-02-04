الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بالطريق الإقليمي

حادث سير
حادث سير

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وفور تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى ووجود مصابين وجثة وظهور كثافات مرورية أمام قائدى السيارات وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت المعاينة أن اختلال عجلة القيادة من السائق وراء انقلاب السيارة وقامت سيارات الاسعاف بنقل 11 مصابا للمستشفيات فيما نقلت الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب ميكروباص الطريق الإقليمي كثافات مرورية النيابة العامة

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