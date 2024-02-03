السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي في البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

أُصيب 6 مواطنين بكسور وجروح مختلفة، إثر حادث سير بمركز وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة.

وتبيَّن من خلال الفحص إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر انقلاب تروسيكل عند الكيلو 71 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لإسعافهم وتلقي الرعاية الطبية. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الواقعة.

6 مواطنين كسور وجروح مركز وادى النطرون الظهير الصحراوي مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

إصابة سائق فى حادث تصادم بالفيوم

4 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بشمال سيناء

4 مصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

إصابة 6 أشخاص بحروق في حادث حريق شقه سكنيه بالبحيرة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»