الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة سائق في حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

استقبل مستشفى الفيوم العام شخص مصاب بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم إثر اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بالعربة الكارو التي يقودها لجمع الكراتين والبلاستيك بطريق الدائري بالفيوم؛ بسبب السرعه الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بإصابة عربجي أثناء جمع الكراتين والزجاج البلاسيتك على الطريق الدائري.

على الفور انتقلت سيارة مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة'والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة سائق عربه كارو مستشفى الفيوم العام اصطدام سيارة أجرة ميكروباص اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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