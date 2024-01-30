انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية بالفيوم

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، والذي تنظمه وحدة حقوق الإنسان، برئاسة حمادة روبي الديان، فى الفترة من 28 ينايرإلى 7 فبراير 2024.

يهدف البرنامج التدريبي إلى نشر ثقافة حقوق الانسان داخل المحافظة وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، وشركات المرافق، وجامعة الفيوم، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

البرنامج التدريبي يشمل، عدة محاضرات، لمتخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان، حول "مهارات الاتصال "، وتمكين الأسر الأولي بالرعاية، والعدالة الاجتماعية فى التعليم، حقوق الإنسان المفهوم "المصادر والأنواع وآليات الحماية" والعدالة الاجتماعية في المجتمع، وإتقان لغة الإشارة، وأساسيات التسويق، والتغيرات المناخية، ودور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق العدالة الاجتماعية فى المجتمع، وحوكمة الجهاز الإداري بالدولة، والذكاء الاصطناعي، والعدالة الإجتماعية أسس ومبادئ، والتخطيط الاستراتيجي، ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمساواة والعدالة الإجتماعية، وريادة الأعمال، ومستقبل مصر والعالم في ضوء تصاعد الذكاء الإصطناعي، وحوكمة الجهاز الإداري الدولة، واستراتيجية مصر الرقمية نحو المجتمع.

وكان قد قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على بعض وحدات إدارتي مركز وبندر الفيوم، استكمالًا للزيارات الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم خدمة صحية آمنة للمريض.

بدأت بالزيارة بتفقد الوحدة الصحية بمنشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف والتأكد من خطوط السير الموجودة ولاحظ عدم ارتداء العاملين لكارت التعريف، وأفادت مشرفة التمريض بأنها تقوم بعمل كروت تعريف لجميع زملائها وستتسلمها فى اليوم التالى فأعطاها مهلة يوم للانتهاء من ذلك.

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقته

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقته

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقته

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقته

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقته