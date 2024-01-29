الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا

شهيد لقمة العيش وفاة
شهيد لقمة العيش وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا

حالة من الحزن شهدتها قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد سماع خبر وفاة الشاب أحمد هاشم العوني في دولة تركيا  إثر أزمة قلبية، بعد فشل محاولات إنعاش القلب لمدة 25 دقيقة.

 وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا

وكشف  حسام عبد الرحمن  أحد أصدقاء الشاب  لـ”الدستور” عن تفاصيل الوفاة ، بأن كان آخر اتصال بين أحمد وأسرتها كان يوم السبت الماضي، للاطمئنان عليهم، ثم أحس بتعب شديد أمس وعلى الفور نقله أحد أصدقاء إلى أحد المستشفيات بتركيا في محاولة لإنعاش قلبه دون جدوى.

وأضاف حسام، أن أسرته حزنوا جدا على ابنهم منذ علمهم بالنبأ الحزين، فقد كانوا ينتظرون عودته حيث أخبرهم بحصوله على إجازة في مارس المقبل لقضاء شهر رمضان وسط أسرته.

واردف قائلا، أن الفقيد سافر إلى تركيا منذ سنتين للعمل من أجل توفير لقمة العيش له ولأسرته، وكان " أحمد"  يحظى بسمعة طيبة بين الجميع، ما جعل خبر وفاته بمثابة صدمة للجميع.

السلطات التركيه تصرح بدفن ونقل جثمان الشاب المصري دون تشريحه

وأكد حسام: بأن السلطات التركية  صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب، دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمان، وجرى تحنيط الجثمان ووضعه داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعه هناك.

وأشار  إلى أن القنصلية المصرية العامة في تركيا صرحت بنقل جثمان الشاب " أحمد عوني"  إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى دفتر عزاء للفقيد الراحل، واصفين إياه بـ"شهيد لقمة العيش"، متمنين له الرحمة وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على مأساة وفاة الشاب ابن قرية تطون.

IMG-20240129-WA0009
IMG-20240129-WA0009
شهيد لقمة العيش وفاة شاب الفيوم تركيا قرية تطون بمركز إطسا

مواد متعلقة

7 أيام بحث والنتيجة "جثة هامدة".. والدة الطفل أدهم: "قتلوه وحرموني من السند"

محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء في عيد الشرطة

5 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" بالفيوم

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

قافلة طبية مجانية للقرى النائية لمدة يومين بمركز سنورس في الفيوم

3 مصابين فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بالفيوم

رد مبلغ مالي لصاحبه.. شاب يضرب مثالًا للأمانة في الفيوم

إصابة أسرة فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل