حالة من الحزن شهدتها قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعد سماع خبر وفاة الشاب أحمد هاشم العوني في دولة تركيا إثر أزمة قلبية، بعد فشل محاولات إنعاش القلب لمدة 25 دقيقة.

وفاة شاب من الفيوم بأزمة قلبية في تركيا

وكشف حسام عبد الرحمن أحد أصدقاء الشاب لـ”الدستور” عن تفاصيل الوفاة ، بأن كان آخر اتصال بين أحمد وأسرتها كان يوم السبت الماضي، للاطمئنان عليهم، ثم أحس بتعب شديد أمس وعلى الفور نقله أحد أصدقاء إلى أحد المستشفيات بتركيا في محاولة لإنعاش قلبه دون جدوى.

وأضاف حسام، أن أسرته حزنوا جدا على ابنهم منذ علمهم بالنبأ الحزين، فقد كانوا ينتظرون عودته حيث أخبرهم بحصوله على إجازة في مارس المقبل لقضاء شهر رمضان وسط أسرته.

واردف قائلا، أن الفقيد سافر إلى تركيا منذ سنتين للعمل من أجل توفير لقمة العيش له ولأسرته، وكان " أحمد" يحظى بسمعة طيبة بين الجميع، ما جعل خبر وفاته بمثابة صدمة للجميع.

السلطات التركيه تصرح بدفن ونقل جثمان الشاب المصري دون تشريحه

وأكد حسام: بأن السلطات التركية صرحت بدفن ونقل جثمان الشاب، دون الحاجة إلى تشريحه، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمان، وجرى تحنيط الجثمان ووضعه داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعه هناك.

وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في تركيا صرحت بنقل جثمان الشاب " أحمد عوني" إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.



وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى دفتر عزاء للفقيد الراحل، واصفين إياه بـ"شهيد لقمة العيش"، متمنين له الرحمة وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان على مأساة وفاة الشاب ابن قرية تطون.