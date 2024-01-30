محافظ الفيوم يستقبل سفير اليابان ورئيس "العامة للاستثمار" لوضع حجر أساس "يازاكي"

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم، في مكتبه بديوان عام المحافظة، أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والأستاذ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. جاءت هذه الزيارة في إطار وضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات في منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بمنشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم.

حضر اللقاء الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم بالسفير الياباني والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، معبرًا عن سعادته بزيارتهما للمحافظة ووضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي مصر" للضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات. كما أكد على ضرورة وضع آليات لزيادة التعاون بين مصر واليابان في مجالات الصناعة والاستثمار، معبرًا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في المستقبل.

وأشار المحافظ إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار في أرض الفيوم، ومساعدتها في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية بها.

كما لفت إلى توجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مختلف محافظات مصر والعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

واستعرض محافظ الفيوم جهود المحافظة في الارتقاء بمختلف المشروعات، منها مراحل الإعداد لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية من خلال شركة "يازاكي" اليابانية، بجانب ما شهدته بحيرة قارون من أعمال تطوير. كما بحث مع السفير الياباني آليات التوسع في المدارس اليابانية على أرض الفيوم.

وقدَّم أوكا هيروشي، السفير الياباني بمصر، شكره لمحافظ الفيوم على حسن الاستقبال، مثنيًا على جهوده وتعاونه البناء والمثمر لتنفيذ أحد المشروعات الاستثمارية الخاصة بشركة "يازاكي" اليابانية على أرض الفيوم، مؤكدًا أن الدولتين المصرية واليابانية تجمعهما علاقات وطيدة.

فيما، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أن العلاقات "المصرية- اليابانية" تشهد تطورًا كبيرًا من خلال التعاون المشترك في مختلف المجالات، وذلك في ظل رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح أن مصر تتمتع بعلاقات جيدة مع اليابان، مشيرًا إلى أن البلدين يحرصان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وأضاف أنهم في الوقت الحالي يعملون على وضع حجر الأساس لأحد المصانع الاستثمارية في محافظة الفيوم، من خلال التعاون مع شركة يازاكي اليابانية، وهو أحد ثمار الرخصة الذهبية التي تم منحها للشركة من قبل مجلس الوزراء. وقد أكد أن ذلك يؤكد على المناخ الجيد للاستثمار في مصر بشكل عام، وفي محافظة الفيوم بشكل خاص.

ومن المقرر أن يقوم محافظ الفيوم، والسفير الياباني بالقاهرة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي شركة يازاكي اليابانية، بوضع حجر الأساس لمصنع شركة "يازاكي اليابانية" لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة استثمارية حرة على أرض المحافظة، على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 30 مليون يورو، في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، حيث يعد تنفيذ المشروع الاستثمار الأمثل لمقدرات الدولة، ويؤكد علي ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الجيد على أرض مصرنا الغالية بشكل عام، وعلى أرض محافظة الفيوم على وجه الخصوص.