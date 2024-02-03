مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم وقع، صباح اليوم، السبت، على الطريق الزراعي "مصر - أسوان".

البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" بجوار مزلقان بلانة بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث، عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.