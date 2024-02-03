السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بأسوان

اسعاف
اسعاف

لقى مواطن مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم وقع، صباح اليوم، السبت، على الطريق الزراعي "مصر - أسوان".

البداية بتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ومركبة "توك توك" على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" بجوار مزلقان بلانة بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

 وأسفر الحادث، عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، والجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواطن حادث تصادم المصابين مرفق إسعاف أسوان سيارة ملاكى ومركبة توك توك مصر - أسوان

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