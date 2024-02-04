الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين بالشروق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بـ نيابة الشروق وبدر، الأحد، بحبس عاطلين بترويج هيروين بمدينة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، وحيازة سلاح ناري غير مرخص  للدفاع عن تجارتهما، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما.

بداية الواقعة كانت بالتمكن من ضبط عاطلين وبحوزتهما كمية من الهيروين بقصد ترويجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

مخدر الهيروين الإجراءات القانونية نيابة الشروق وبدر حبس

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