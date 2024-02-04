الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بقتل بائع في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بالمرج حبس المتهمين بقتل عامل محل خضروات، بسبب خلافات بينهم بالمرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتبين من خلال التحقيقات أن المجني عليه لقى مصرعه عقب إصابته بطلق خرطوش بالصد، وجرحين بالرأس، بعدما تعدى عليه شخصين أمام محل عمله وضربه بالعصا.

أضافت التحقيقات أن المتهمين بائعين جائلين، حدثت بينهم وبين المجني عليه مشاداة كلامية بسبب افتراشهم أمام المحل عمل المجني عليه، وتطورت إلى مشاجرة لقى على أثرها مصرعه.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شاب بها إصابات رش خرطوش وجروح وبالانتقال والفحص وبسؤال زوجة وشقيق المجنى عليه أقرا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وأحد الباعة أمام المحل عمل المجنى عليه، فقام على إثرها المتهم وبصحبته آخر بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش تجاه المجنى عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بائعين خضروات وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

النيابة العامة قتل حبس المرج بائع

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