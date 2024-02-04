«سكب عليه البنزين».. القصة الكاملة لإشعال ميكانيكي النيران في جسد صديقه بالزيتون

«سكب بنزين على بطاطين في موضع نومه»، جريمة بشعة بطلها ميكانيكي حاول إنهاء خلافه مع صديقه في العمل بأن أشعل النيران فيه خلال نومه بمنطقة الزيتون حتى صدر قرار من النيابة بإحالته للمحاكمة وتأجيل أولى جلسات محاكمته لجلسة 6 فبراير الجاري.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم محمد خيري، أشعل النيران في جسد صديقه خلال نومه في محل زيوت، حيث قتل المجني عليه علاء الديب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه حيث دبر في هدوء وروية مخطط الخلاص منه حيث وسوس له الشيطان بالإجهاز عليه خلال سباته بمرقده فوفر مادة عاجلة للاشتعال بأن سكبها عليه ما أن ظفر به ثم أوصل بها مصدر للهب والنيران وكان ذلك بقصد مقتله فأحدث إصاباته.

وأضرم النيران بملابس المجني عليه حال ارتدائه لها محققا جريمته ولم يعبأ بنتيجة فعله بأن امتدت ألسنة اللهب لسائر أرجاء العين محل الواقعة المملوكة لأحمد رمضان، صاحب الورشة.

تقرير الأدلة الجنائية

وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الحريق شب نتيجة مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو قداحة مشتعلة وبطاطين بمنطقة مبيته بالورشة وذلك بعد سكب كمية من مادة الجازولين المعجلة على الاشتعال ولا يمكن وصول المصدر الحراري إلا ممن يتواجد داخل الورشة وقت نشوب الحريق.