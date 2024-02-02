إحالة سائق وعاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في المطرية

أحالت نيابة المطرية سائق وعاطل لمحكمة الجنايات ؛لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 جرام بمنطقة المطرية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق