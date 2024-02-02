الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق وعاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات في المطرية

حبس
حبس

أحالت  نيابة المطرية سائق وعاطل لمحكمة الجنايات ؛لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 جرام بمنطقة المطرية.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق

نيابة المطرية سائق مخدر الحشيش الجنايات المطرية الأجهزة الأمنية قسم شرطة المطرية الحشيش

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