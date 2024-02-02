الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 254 قضية مخدرات و131 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط أسلحة نارية
ضبط أسلحة نارية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية مخدرات، 131 قطعة  سلاح ناري، وتنفيذ 57885 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 8 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 2.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط طبنجة وعدد من الطلقات بحوزة 10 متهمين، وضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها 7.600 كيلوجرام لمخدر الحشيش و12 كيلوجراما لمخدر البانجو و6.500 كيلوجرام من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وكذا ضبط بندقية خرطوش و4 فرد محلي وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية.

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