الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل إحالة ممرضة متهمة بقتل خطيبها للجنايات

ضبط متهمة
ضبط متهمة

أحالت نيابة الشروق وبدر، ممرضة ووالدتها للمحاكمة الجنائية؛ بتهمة الاشتراك مع زوج شقيقة الأولى في قتل خطيبها. 

وذكر قرار الإحالة اعترافات  الممرضة خطيبة المجني عليه الذي يعمل "نقاشًا"، والذي سقط قتيلًا على يد زوج شقيقتها بعد تعدي المجني عليه على المتهمة بالضرب المبرح لغيرته الشديدة عليها.


وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأنها كانت خطيبة المجني عليه منذ فترة بعد قصة حب كبيرة لكن غيرته الشديدة عليها دفعتها لفسخ الخطبة وإنهاء العلاقة بينهما، لكنه لم يتقبل ذلك وظل يحاول إصلاح الأمر بينهما بمكالمات هاتفية  كثيرة والتردد عليها بمحل عملها.


وتابعت أنها تعمل ممرضة بعيادة أسنان ومجبرة على التعامل مع كل الأشخاص من رجال وسيدات، لكنه لم يتقبل فكرة تعاملها مع الرجال، ويوم الواقعة تفاجأت بالمجني عليه بمحل عملها، وعندما شاهدها تتحدث مع أحد المرضى تعدى عليها بالضرب المبرح أمام الجميع فخرجت مسرعة لمحل سكنها.


وأضافت: لم ينته الأمر عند ذلك، بل تتبعها وبمجرد وصولها شاهدها زوج شقيقتها وهي في حالة من الانهيار والخوف وآثار الضرب واضحة عليها، فسحب شومة وتعدى على المجني عليه بالضرب حتى سقط فاقدًا الوعي.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من أحد المستشفيات تفيد بوصول نقاش مصاب بكسر حاد في الجمجمة وتوفي على إثرها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة الشروق وبدر قتل حبس ممرضة بدر قسم شرطة بدر

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