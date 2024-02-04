تأجيل محاكمة متهم بقتل شاب في الجمالية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عاطل متورط في قتل شاب بالجمالية، لجلسة 3 أبريل المقبل.



صدر القرار برئاسة المستشار شريف حسن عبد النبي وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم محمد ومحمد جمال عبد الشافي.



كان مأمور قسم شرطة الجمالية، تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة، تطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وجرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.