فحص العقارات المجاورة.. لجنة لفحص أسباب انهيار عقار الجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم السبت، تشكيل لجنة من مهندسي حي الجمالية ؛ لمعاينة آثار الانهيار للعقار وحصر إجمالي الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من المهندسين لفحص أسباب انهيار العقار وفحص العقارات المجاورة المتأثرة من سقوط آجزاء من العقار.

وتبين من المعاينة المبدئية للنيابة أن العقار مكون من أربعة طوابق وقديم وخالي من السكان ومن المباني القديمة التي تدخل عمرها فيما يزيد عن 100 عام.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار، وعلي الفور انتقل مسئولو الحي، ووحدة التدخل السريع والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ.

بالفحص تبين أن العقار بناء قديم، خال من السكان، مكون من 4 طوابق وانهيار أجزاء منه، وذلك دون حدوث أية إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة.