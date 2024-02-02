التصريح بدفن جثمان فتاة اختنقت إثر تسريب للغاز بشقتها فى الشروق

صرحت نيابة الشروق وبدر بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل شقتها بمدينة الشروق.

وكشفت تحقيقات النيابة حول وفاه فتاة داخل شقتها بمدينة الشروق أن الوفاة نتيجة الاختناق بسبب تسرب غاز طبيعي، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقي مأمور قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عشرينية في ظروف غامضة، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثتي "رزان ع"، 25 عامًا، ترتدي ملابسها كاملة، أودعت الشرطة ثلاجة الموتى مستشفى الشروق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.