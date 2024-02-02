تفاصيل ملابسات العثور على جثة موظف ببنك متحللة فى الصحراء بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من كشف ملابسات العثور على جثة متحللة وملقاة بالطريق الصحراوي بقرية أبودياب شرق بمركز دشنا، حيث تبين أن الجثة لشاب يعمل بأحد البنوك، وأن زوجته تقدمت ببلاغ بتغيبه عن المنزل، وأن أحد أقاربه وراء مقتله لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بالعثور على جثة شاب يُدعى "مصطفى.ع"، موظف ببنك ومقيم بمدينة قنا، متحللة وملقاة في صحراء قرية أبودياب شرق بمركز دشنا.

وكشفت تحريات اللواءين أحمد بديوي، مدير المباحث الجنائية، وأحمد الخرادلي، رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى أبوالمجد، مفتش مباحث قسم ومركز قنا، أن زوجة المجني عليه تقدمت ببلاغ بشأن تغيبه عن المنزل بقسم شرطة قنا منذ أسبوع، وبتكثيف التحريات تبين أن المجني عليه هو نفس مواصفات الشخص المتغيب، وأن أحد أقاربه ويدعى "ناجح.ع" بمساعدة "أبوالفضل.م" عاطل، وآخر، وراء مقتله بسبب وجود خلافات مالية بينهم وطمعًا في أمواله، حيث اصطحبه المتهم الأول إلى الطريق الصحراوي بقرية أبودياب مركز دشنا وكان في انتظاره المتهمان الآخران، وقاموا بقتله بعد أن عذبوه لمدة يومين حتى فارق الحياة ودفنوه داخل الصحراء.. فتم القبض على المتهم الأساسى وآخر، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان أسباب الوفاة.