العناية الإلهية تنقذ منازل عزبة أيوب بعد انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية

أنقذت العناية الإلهية عدة منازل مجاورة للمعرض المحترق بعزبة أيوب بالقليوبية، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمعرض، وإصابة صاحب المعرض ونقله إلى مستشفى الحروق والبحث عن اثنين من أولاده تحت الأنقاض بواسطة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات

وتواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية برئاسة العميد هيثم شحاتة جهودها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية، البحث عن أي أشخاص تحت الأنقاض والسيطرة على الحريق والأوضاع بمنطقة الحريق.

وكانت قد شهدت عزبة أيوب بطريق كفر حمزة شبين القناطر بالقليوبية انفجار إسطوانة بوتاجاز فى معرض "ذهب" للأثاث المكتبى مما نتج عنه إصابة صاحب المعرض وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والبحث عن اثنين من أولاده

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار الجنوب وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعددًا من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث والسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة صاحب المعرض "مصلح. م" 54 سنه المقيم بعرب العليقات في الخانكة مصاب جروح وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده "موسى" و"أحمد" ٢١ سنة و١٩ سنة وجاري البحث عنهما تحت الانقاد وتم غلق طريق كفر حمزة شبين لعدم تأثره بالحريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.