غلق طريق كفر حمزة - شبين القناطر بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز

أغلقت محافظة القليوبية طريق كفر حمزة - شبين القناطر، جراء نشوب حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر؛ بسبب وجود خط غاز يتم التعامل بمعرفة الجهات المعنية حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.



وكانت قد شهدت عزبة أيوب بطريق كفر حمزة شبين القناطر بالقليوبية انفجار أسطوانة بوتاجاز فى معرض "ذهب" للأثاث المكتبي مما نتج عنه إصابة صاحب المعرض وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والبحث عن اثنين من أولاده.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار الجنوب وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث والسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة صاحب المعرض "مصلح. م" 54 سنة، مصاب بجروح وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده "موسى" و"أحمد" ٢١ سنة، و١٩ سنة، وجار البحث عنهم تحت الأنقاض، وتم غلق طريق كفر حمزة شبين لعدم تأثره بالحريق حفاظًا على أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.