الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع صاحب معرض وولديه فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بالقليوبية

مصرع صاحب معرض وإثنان
مصرع صاحب معرض وإثنان من أبناءه فى حادث إسطوانة بوتاجاز

 

ارتفع عدد ضحايا حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لثلاثة لأشخاص هم الأب ويدعى مصلح موسى 54 عاما، مقيم عرب العليقات الخانكة، ونجليه موسى 21 عامًا، وأحمد 19 عاما.

وجرى نقل الجثامين لمستشفى شبين القناطر العام تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

كانت قد شهدت عزبة أيوب بطريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية انفجار إسطوانة بوتاجاز فى معرض ذهب للأثاث المكتبى مما نتج عنه إصابة صاحب المعرض وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم والبحث عن اثنان من أولاده

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث حريق إثر انفجار إسطوانة بوتاجاز فى معرض ذهب للأثاث المكتبى بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر وإصابة صاحب المعرض وجار البحث عن إثنان من الأبناء أسفل الأنقاض

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بقيادة اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار قطاع الجنوب وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة الحادث والسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين

وتبين من المعاينة الأولية إصابة صاحب المعرض مصلح.م  54 سنه المقيم بعرب العليقات في الخانكة مصاب جروح وانتقل الي مستشفي الحروق وأولاده موسي وأحمد ٢١ سنة و١٩ سنة وجاري البحث عنهم تحت الانقاد وتم غلق طريق كفر حمزة شبين لعدم تأثره بالحريق حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها

محافظة القليويية شبين القناطر ضحايا الحادث أسطوانة بوتاجاز امن القليوبية

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